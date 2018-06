Dit is hét moment om aan te haken bij Utopia 2

video Verlegen tiener (13) verandert bij America's Got Talent in 'scheurende' rockster

16:20 Een verlegen middelbare scholier uit de Verenigde Staten is dankzij haar als briljant aangemerkte auditie in één klap door naar de finale van America’s Got Talent. Tot verbijstering van de jury en het publiek ontpopte de bescheiden Courtney Hadwin (13) zich op het podium tot een charismatische rockster die de 'scheurende' noten zo ongeveer uit haar tenen haalde.