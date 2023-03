Dit is volgens de bezoeker van AD.nl de Mol van 2023

Dit is waarom Paleis Soestdijk opduikt in het ene na het andere televisie­pro­gram­ma

Wat hebben de finale van Wie is de Mol?, Van Onschatbare Waarde en de Sinterklaasintocht van 2021 gemeen? Juist, Paleis Soestdijk is het decor. In een paar jaar tijd ontpopte het voormalig woonpaleis van wijlen koningin Juliana en prins Bernhard tot een favoriete opnamelocatie van programmamakers. Wat is toch de aantrekkingskracht van Paleis Soestdijk?