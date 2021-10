Dit is waarom Carolien zeker wist wat Het Geluid was en ruim 52.000 euro won

Na precies vijftig dagen en vele mislukte pogingen, wist Carolien gisteravond het goede antwoord te geven aan radio-dj Domien Verschuuren. ,,Het is nog steeds onwerkelijk’’, vertelt ze the day after aan zijn collega's Mattie en Marieke. ,,Ik dacht in eerste instantie aan het dichtklikken van een doosje billendoekjes, maar na de hint van maandag wist ik dat het moest gaan om een wc-verkleiner.’’

Hoe Carolien zo zeker van haar zaak was? Volgens haar speelde ‘haar gevoel’ een grote rol. Dat ze het attribuut dikwijls gebruikte voor haar eigen kinderen, hielp mee. ,,En ik werk als kraamverzorgster.’’ Het was haar zo duidelijk, dat ze het geluid niet hoefde te testen. Toen ze gisteren thuis bezig was om de bedden op te maken, kwam er een anonieme beller binnen. ,,Normaal gesproken pak ik nooit op, maar dat deed ik nu wel. Hoewel ik zeker was van mijn inzending, kon ik niet geloven dat dát het moest zijn.’’

De Qmusic-luisteraar heeft inmiddels beter nagedacht over wat ze met het enorme bedrag gaat doen. Het wordt een weekendje weg met de familie, er gaat iets naar de bankrekening van haar kinderen van 9 en 12 jaar en het huis kan een opknapbeurt gebruiken. ,,Het is bizar. Je fantaseert er wel eens over, wat je zou doen als je veel geld zou winnen. Nu is het gewoon werkelijkheid.’’

Volledig scherm Carolien was vanochtend te gast bij Qmusic. © Qmusic

Volledig scherm Het Geluid werd geraden in de avondshow van Domien. © Brunopress