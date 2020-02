Dit is wat je moet weten over de Halftime Show van de Super Bowl

De artiesten

Hoe het optreden eruit komt te zien, is een beter bewaard geheim dan het Nederlandse regeringsbeleid op Prinsjesdag. Wel is bekend dat J.Lo en Shakira een ode brengen aan de onlangs overleden basketbalster Kobe Bryant en dat ze op het podium gezelschap krijgen van hiphoppers J Balvin en Bad Bunny. Volgens bronnen krijgt Jennifers 11-jarige dochter Emme een speciale rol tijdens het optreden.

De Angela de Jongs van Amerika hebben de messen alvast geslepen, want elk jaar weer wordt er achteraf meer nagepraat over het optreden tijdens de rust, dan over de wedstrijd zelf. Zo kreeg Maroon 5 het vorig jaar flink voor de kiezen na de Super Bowl. Ook heeft Lady Gaga de boel al flink op scherp gezet door afgelopen zaterdag tijdens haar eigen concert in Miami, waar ook de Super Bowl wordt gehouden, tegen haar fans te zeggen dat ze hoopt dat Jennifer Lopez en Shakira ‘niet gaan playbacken’. Gaga was zelf in 2017 de hoofdact.