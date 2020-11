Dit item over seksspeeltjes kwam helaas net te laat voor Frank en Rogier

René le Blanc geeft concert in Ziggo Dome met andere sterren uit Ik geloof in mij

25 november De hoofdpersonen uit het SBS 6-programma Ik geloof in mij treden komende maand op in de Ziggo Dome. Op 12 december zingen zij voor een select groepje fans, zo maakte Wilfred Genee vanochtend bekend in zijn ochtendshow op Radio Veronica.