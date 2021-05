‘Dit kostuumdrama is veel beter dan Bridgerton’

The Pursuit of Love gaat net als Bridgerton over jonge dames die debuteren in de grote wereld in Victoriaans Londen. Maar waar Bridgerton van zoetsappigheid uit elkaar valt, is The Pursuit of Love een sterke serie met goede acteurs en mooie verhaallijnen, zo zegt Heezen. Alles over deze serie hoor je in deze aflevering van Bingewatchers .

Star Wars: The Bad Batch

Naast The Pursuit of Love, worden twee totaal andere series besproken. Medepresentator Kevin Goes is teleurgesteld in superheldenepos Jupiter’s Legacy van Netflix. ‘De serie werd groots aangekondigd, maar valt op alle vlakken tegen. De superheldenpakken lijken alsof iemand de carnavalswinkel ingelopen is, zag dat ze geen Superman-pakken meer hadden en dan maar met dit thuiskwam.’ Goes is meer te spreken over de nieuwste Star Wars-animatie serie The Bad Batch, die te zien is op Disny+. Daarin volg je een aantal gedeserteerde Clonetroopers net na de gebeurtenissen in de derde Star Wars-film.