Dit liedje had waarschijnlijk het Songfestival 2020 gewonnen

Voorberei­din­gen Nederland­se festivals gaan voorlopig door

17:03 De organisatoren van de grote festivals in Nederland gaan, ondanks de uitbraak van het coronavirus, voorlopig door met de voorbereidingen van hun evenementen de komende maanden. Er zijn na 6 april nog bijna geen grote zomerfestivals afgelast. Wel werd bekend dat het Eurovisie Songfestival, dat van 12 tot 16 mei in Rotterdam zou worden gehouden, is verplaatst naar 2021.