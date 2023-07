Dit was de meest bevreemdende documentaire die ik afgelopen jaar zag

Win kaarten voor Strandfes­ti­val ZAND en een meet & greet met Kris Kross Amsterdam

Vier de zomer met je voeten in het zand en optredens van grote namen uit de Nederlandse muziekwereld op Strandfestival ZAND. Wil jij er bij zijn op Almere Strand en genieten van optredens van o.a. Antoon, Davina Michelle en Kris Kross Amsterdam? Log in via BN DeStem, laat je gegeven achter en maak kans op 2 kaarten voor een onvergetelijke stranddag op 19 augustus, inclusief meet & greet met de mannen van Kris Kross Amsterdam.