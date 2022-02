Dit was nog spannender dan Ernst Kuipers en Glennis Grace bij elkaar

update Lil Kleine hoort vandaag of hij langer vast blijft zitten op verdenking van mishande­ling

Rapper Lil Kleine (27) hoort woensdag of hij langer vast blijft zitten na zijn aanhouding afgelopen zondag. Hij zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld. De artiest wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij in hechtenis blijft. Het management van Jorik Scholten, zoals hij echt heet, beraadt zich ondertussen over het voortzetten van de samenwerking.

