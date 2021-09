Dit was stoer, maar ook pure kijkcijferzelfmoord van Eva Jinek

Carrie en Mr. Big zoenen in eerste beelden Sex and the Ci­ty-re­boot

21 september Tv-zender HBO heeft de eerste beelden gedeeld van de reboot van Sex and the City. In een korte trailer van aankomende producties van de zender is onder meer te zien dat het hoofdpersonage Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) haar man Mr. Big (Chris Noth) een dikke zoen geeft.