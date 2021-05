Dit zag je niet in Beste Zangers: Floor Jansen maakt eigen versie van Euphoria

Als kijker kon je er gisteravond niet omheen. SBS 6 had de zender helemaal in het teken gezet van het naderende Eurovisie Songfestival in Nederland met de Radio 10 Songfestivalquiz en de Jeroen van der Boom-show Beste Liedjes van het Songfestival . Gelijktijdig met dat laatste programma kon de fan van het muziekspektakel op NPO 1 kijken naar een speciale versie van Beste Zangers. Dit keer niet vanaf Ibiza, maar vanuit Limburg. ,,Vanwege corona, maar ook omdat het Songfestival in Nederland plaatsvindt", vertelde presentator Jan Smit aan het begin van de uitzending. Tania Kross, Rolf Sanchez, Romy Monteiro, Stef Bos, Buddy Vedder en Glen Faria maakten allemaal stuk voor stuk indruk met hun bewerkingen van hits van het liedjesfestijn. Bos had zelfs op de melodie van What's Another Year van Johnny Logan en Ne Partez Pas Sans Moi van Céline Dion twee nummers geschreven. Romy Monteiro bracht zijn Nederlandstalige versie van What's Another Year , terwijl de zanger zelf de winnende Zwitserse inzending in zijn moedertaal vertolkte.

Operatie

Toch zagen de kijkers van Beste Zangers niet alles, want Floor Jansen had speciaal voor het programma ook een eigen versie van een Songfestival-klassieker opgenomen. Ondanks haar internationale carrière, onder meer als zangeres bij de Finse metalband Nightwish, brak ze in 2019 pas echt door bij het grote publiek in Nederland door haar deelname aan het AvroTros-programma. Haar versie van Phantom of the Opera (zie video onder) samen met Henk Poort sloeg in als een bom en stond afgelopen jaar zelfs op plek 105 in de Top 2000. Door een operatie aan haar galblaas was ze tijdens de opnames niet fysiek aanwezig.



Dit keer waagde ze zich - op afstand - aan een nieuwe versie van Euphoria (zie video boven), de grootste hit uit de historie van het Eurovisie Songfestival. Samen met de Marcel Visser-band maakte ze een symfonische versie van het nummer van Loreen. De clip is sinds gisteravond te zien op YouTube en is die tijd bijna 50.000 keer bekeken en kan rekenen op veel positieve reacties. ‘Wat kan die vrouw toch prachtig zingen, er is echt niets dat ze niet kan zingen, ze kan zelfs het telefoonboek zingen en dan nog klinkt het geweldig', is een van de honderden reacties.



De special van Beste Zangers rond het Songfestival belandde met bijna 1,3 miljoen kijkers op de vierde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Het Achtuurjournaal was met 2,1 miljoen belangstellenden het best bekeken programma van de avond. Op prime time deed de finale van Lego Masters het 't beste. Bijna 1,5 miljoen kijkers zagen de ontknoping.