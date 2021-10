Dit zijn de beste series en films om te kijken met Halloween

Peter Paul Muller zoekt iets onzekers: ‘Ik leer ook nooit alle teksten uit mijn hoofd’

Acteur Peter Paul Muller (56) vertelt in een soms moeizaam, maar ook openhartig en zelfs emotioneel gesprek over onder meer het recente overlijden van zijn vader, de passie voor zijn vak en de makke van de Nederlandse cinema. Daarbij spaart hij ook niet de film waarin hij vanaf donderdag te zien is naast Linda de Mol: Alles Op Tafel.

29 oktober