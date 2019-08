Dit zijn de eerste vier kandidaten van Expeditie Robinson

‘Transzan­ger’ K's Choice na 3 maanden testoste­ron: ‘Een jongen vroeg me om FIFA te spelen’

18:41 In mei maakte Sam Bettens (46) bekend dat hij transgender is en voortaan als man door het leven wil gaan. Een ingrijpende beslissing, waar hij openhartig over vertelt in zijn wekelijkse vlog. Bettens slikt nu al drie maanden testosteron, en hoopt snel dat iedereen hem als man zal aanzien. Toch is er ook nu al resultaat, en dat zorgt af en toe voor gelukzalige momenten.