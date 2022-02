Dit zijn de finalisten van Wie is de Mol 2022

Ex-vrien­din André Hazes niet boos na breuk: ‘Ieder gaat zijn eigen weg’

Sarah van Soelen, de ex-vriendin van André Hazes, is niet boos op de zanger. De twee gingen eind vorig jaar na een relatie van enkele maanden uit elkaar. Sarah stelde destijds dat het om een pauze ging, maar inmiddels is de breuk definitief. ‘Dit is verleden tijd en ieder gaat zijn eigen weg’, laat Van Soelen in haar Instagram Stories weten.

19 februari