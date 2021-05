Dit zijn de hoofdrolspelers van de Aladdin-musical die naar Nederland komt

Movieinsiders Podcast Klagen over dichte bioscopen is nergens voor nodig: Jee of Nee?

6 mei We moeten niet piepen om die nog altijd gesloten bioscopen, er ligt immers nog een schat aan filmklassiekers voor het oprapen. En kan je een film pas voldoende op waarde schatten als je hem gezien hebt op het grote witte doek? Over deze en andere ‘Jee of Nee’-stellingen buigen Gudo en John zich in deze aflevering van de podcast MovieInsiders.