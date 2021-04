Dit zijn de leukste fragmenten uit de speciale talkshow voor het 75-jarig jubileum van het AD

Het AD bestaat vandaag precies 75 jaar. Dit jubileum laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan en vieren we graag samen met jou. Met z’n allen in een grote zaal is dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom hebben wij er een digitaal feest van gemaakt. Dit waren de leukste fragmenten uit de speciale talkshow voor het 75-jarig jubileum van het AD, onder leiding van Beau van Erven Dorens

Columnisten Angela de Jong en Özcan Aykol vertellen over de haatberichten die ze krijgen en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Zo gaat Eus in een tiendelige serie voor regionale AD-titel BN deStem op bezoek bij mensen die kritiek hebben op zijn columns, wat soms zorgt voor lachwekkende reacties. Lezers hebben namelijk wel regelmatig kritiek, maar blijven toch jarenlang trouw aan de krant.

Frank Poorthuis, adjunct-hoofdredacteur van het AD, maakt al een jaar columns vanuit huis over de lockdown. Hij zit zelf in een risicogroep en om die reden is hij al die tijd niet op de redactie geweest. Dat is ook precies waarom Frank vanavond niet fysiek, maar via een videoverbinding in de studio te gast was. Beau leest een stukje voor uit een van zijn veelgelezen columns en Frank vertelt over hoe hij, als alle maatregelen weg zijn binnenkort, de quarantaine toch een beetje gaat missen. ,,Het oude normaal zal wel wennen zijn.’’

Dat Roel Maalderink niet alles altijd even serieus neemt in zijn VoxPop-video’s wordt in dit fragment wel weer duidelijk. Stel, je hebt het AD, kunnen mensen dat aan je zien? Maalderink gaat de stad in om die vraag aan voorbijgangers te stellen. De mensen op straat wensen de mensen die het AD hebben in ieder geval veel sterkte. ,,Voor alle mensen met het AD, hou je taai!’’

Yelle Tieleman is misdaadverslaggever voor het AD en heeft over vele grote misdrijven geschreven. Zo ook over de tramaanslag in Utrecht op het 24 Oktoberplein, waarvoor hij overigens ook de journalistieke prijs De Tegel gewonnen heeft. Hij vertelt over hoe hij die dag te werk is gegaan, hoe hij zoveel mogelijk het hoofd koel heeft proberen te houden en over hoe hij écht zo dicht mogelijk bij de feiten wilde blijven om de lezer zo goed mogelijk te informeren. ,,De dag van de tramaanslag vergeet ik nooit’’, vertelt hij over die tijd.

De 95-jarige Jan Bunt nam op zijn 20ste een abonnement op het AD en heeft dat nog altijd niet opgezegd. Via een geplaatste contactadvertentie in de krant ontmoette hij zijn vrouw. Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van het Algemeen Dagblad schreef zijn dochter Hanny van der Zwaan een e-mail naar de redactie. Er werd een speciale voorpagina gemaakt voor Jan Bunt. Het stel vertelt samen met hun dochter over dat moment en dat zorgt voor aandoenlijke beelden.

Sinds het AD gefuseerd is met zeven regionale titels is regionale journalistiek belangrijker dan ooit. Zo ook voor verslaggever Josselin Gordijn, van het AD Utrechts Nieuwsblad. ,,Regiojournalistiek is absoluut geen ondergeschoven kindje’’, vertelt ze. Volgens haar zitten verhalen ook vaak in kleine dingen. Zo besloot Gordijn twee jaar geleden een tip via de e-mail op te volgen. Ze kwam terecht bij Mary van Doorn die haar man buiten op straat had gezet in zijn rolstoel als actie om aandacht te krijgen voor hun woonsituatie.