Dit zijn de nieuwe programma's van RTL

Na twee bioscoopfilms en een tv-serie volgt Soof de musical. Het Luxor Theater Rotterdam, Chassé Theater in Breda en Parkstad Limburg Theaters hebben de voorstelling in hun programma's opgenomen. Het script van de musical over een chaotische moeder en cateraar met een problematisch huwelijk is gebaseerd op de eerste succesvolle film Soof uit 2013 met Lies Visschedijk in de hoofdrol. De film is geïnspireerd op de columns van Sylvia Witteman.