Dit zijn de onbekende deelnemers van Expeditie Robinson

the equalizer 2 Denzel Washington (63) speelt eigen rechter

10:12 Voor het eerst in zijn filmcarrière grijpt Denzel Washington terug op een eerder door hem gespeeld personage. In The Equalizer 2 is de Oscarwinnaar opnieuw te zien als voormalig CIA-agent Robert McCall die zeer creatief is in het uitschakelen van tegenstanders.