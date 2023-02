Dit zijn de winnaars van Op zoek naar... die hoofdrollen gaan spelen in nieuwe Grease

Grease vertelt over de liefde tussen het brave meisje Sandy en de stoere bink Danny. Het stuk, dat in 1972 voor het eerst werd opgevoerd, bevat talloze hits als Greased lightning, You’re the one that I want en Hopelessly devoted to you. Grease werd wereldberoemd door de filmversie die in 1978 werd gemaakt, met in de hoofdrollen John Travolta en Olivia Newton-John.