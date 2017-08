Dj Lex Gaarthuis gaat met zijn feestact De Barkeeper naar Duitsland

Gefuseerde omroepen BNN en VARA door als één merk BNNVARA

17:13 BNNVARA presenteert zich vanaf nu als één merk. De twee omroepen fuseerden in 2014, maar brachten hun programma's sindsdien nog wel onder hun eigen naam. Daar is nu verandering in gekomen, onthulde directeur Gerard Timmer tijdens de seizoenspresentatie in Hilversum. Radio-dj Frank van der Lende was vandaag de eerste onder de noemer BNNVARA met zijn middagshow op 3FM.