Dj’s 3FM gaan vanwege corona niet lopend door het land voor Serious Request

De eerder aangekondigde route, waarbij dj's Sander Hoogendoorn en Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman en Wijnand Speelman en Rob Janssen van Roermond naar Zwolle zouden lopen, wordt uitgesteld naar 2021. De zender werkt momenteel aan een alternatieve actie in de week voor Kerstmis. Hoe die er precies uit komt te zien, wordt binnenkort bekendgemaakt.



De dj's blijven in ieder geval 24 uur per dag live radio maken en luisteraars kunnen vanuit huis meedoen aan een sponsorloop, waarbij ze zich voor iedere gelopen kilometer in de omgeving laten sponsoren door familie en vrienden. Ook blijft het mogelijk platen aan te vragen voor geld.



Zendermanager Sharid Alles noemt het ‘ongelooflijk jammer’ dat de actie niet in de bestaande vorm kan doorgaan, maar ziet geen andere keus. ,,Ondanks alle zorgvuldig uitgedachte plannen en de intensieve samenwerking met de veiligheidsregio's om Serious Request tóch coronaproof door te laten gaan, zijn we ingehaald door de realiteit."



Eerder werd al bekend dat het opgehaalde geld van Serious Request dit jaar naar de bestrijding van de coronapandemie gaat. Het zal de laatste keer zijn dat 3FM samenwerkt met het Rode Kruis.