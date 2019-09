Djamiah geeft in tranen toe 'meer’ voor Damian te voelen: Hij heeft alles

Temptation IslandNog even en de ultieme relatietest zit er voor de Temptation Island VIPS -deelnemers op. Waar sommige stelletjes nog de hoop hebben op een goede afloop, zijn anderen zelfs al uit elkaar. En dat betekent dat sommige deelnemers de touwtjes wel heel erg laten vieren. In de aflevering van vandaag was er dan ook geen ontkomen aan de enorme hoeveelheid spanning tussen Damian en Djamiah. En ook Shirley en Joris groeien steeds meer naar elkaar toe. ,,Sorry Damian", zei Shirley voor de camera terwijl ze met Joris in een bed lag.

Voor Thomas, Yasmin, Damian en Shirley heeft Temptation Island in ieder geval een ding duidelijk gemaakt: zij horen níet bij elkaar. Het is inmiddels geen geheim meer dat Thomas en verleidster Daniëlle nachtelijke avontuurtjes beleven, en ook Yasmin geniet volop van haar tijd als vrijgezel in de villa. Bij Damian kwam de klap echter keihard aan toen hij te horen kreeg dat Shirley het, nota bene via Yolanthe, uitmaakte. Hij flipte volledig na het kampvuur en uitte al zijn agressie op de bokszak.



Hoewel de relatie van Pommeline en Fabrizio aan een zijde draadje hangt, hebben de twee tóch nog hoop bij elkaar te blijven, ondanks de beelden en diverse uitspraken die ze hebben gedaan. Het koppel dat als laatste in de villa's arriveerde, Orpheo en Liessinde, ziet totaal geen gevaar in alle verleiding. Al lijkt Orpheo zich weinig aan te trekken van zijn relatie en flirt hij er - als de camera's niet draaien - op los met Angi en Laetitia.



In de aflevering van vandaag werden de deelnemers voor een heet vuur gezet: wélke verleid(st)er nemen zij mee op dreamdate? De trouwe kijker kan het inmiddels wel raden: Fabrizio kiest voor Julia, Pommeline gaat voor Mitch, Shirley laat haar oog op Joris vallen, Damian neemt Djamiah mee, Yasmin heeft Stuwey meegevraagd en Thomas gaat met - hoe kan het ook anders - Daniëlle op date. Orpheo wilde eigenlijk twee verleidsters meenemen, maar dat ging er bij presentator Kaj niet in. En dus was Angie de gelukkige. Voor Liessinde zit er, naar eigen zeggen, geen verleiding tussen. Daarom besloot ze sportfanaat Guido mee te nemen.

Spanning

Quote Ik ben niet bang dat hij sneaky zal zijn op de dreamdate Liessinde Na het kiezen van hun dreamdate, sloeg de paniek bij sommige deelnemers toch toe. Vooral Pommeline kon nog maar aan een ding denken. Zij weet als geen ander hoe het eraan toe kan gaan tijdens het romantische onderonsje met hun favoriete single. Ze deed namelijk ooit zelf als verleidster mee. ,,Twee jaar geleden zijn er gevoelens voor Marijn ontstaan tijdens de dreamdate. Ik ben bang voor wat Fabrizio gaat doen", gaf ze dan ook toe.



Liessinde daarentegen, die al eerder te zien kreeg hoe Orpheo zich anders opstelde zonder camera's, beweerde geen stress te voelen. ,,Ik ben niet bang dat hij sneaky zal zijn op de dreamdate", hield ze vol. De dames in Orpheo's villa hadden in de tussentijd al een plannetje bedacht. Zij wilden Liessinde laten inzien dat Orpheo absoluut niet loyaal is. En dus besloten ze een hashtag in het leven te roepen: #SaveLiessinde.



Dat Orpheo inderdaad niet te vertrouwen is, werd tijdens zijn dreamdate met Angi al snel duidelijk. Zodra hij dacht dat de camera's niet meer draaiden, liet hij zijn waarde aard zien. Al claimde hij vóór de camera ‘geen rare stappen’ te hebben gemaakt. ,,Je bent, als ik jou moet omschrijven... gewoon een best wel geil persoon.” Angie besloot Orpheo nog wat meer uit te dagen. En met resultaat. ,,Als ‘ie eenmaal overeind staat, dan staat ‘ie wel echt overeind, dus ja...”, bekende hij later met een grote glimlach op zijn gezicht.

Gevoelens

Bij Damian en Djamiah was de spanning duidelijk zichtbaar. Ondanks het liefdesverdriet van Damian, liet hij Djamiah érg dichtbij komen. Zo mocht ze hem een massage geven en hadden de twee een ontzettend romantisch etentje. De blondine zag haar kans schoon en bekende aan Damian ‘relatiemateriaal’ in hem te zien. Veel deed hij er niet mee, al gaf hij wel toe dat het leuk was om te horen. ,,Het streelt m'n ego.”



De bekentenis van Djamiah zat, zo vertelde ze voor de camera, toch wel dieper dan ze in eerste instantie had verwacht. Zo diep, dat ze zelfs haar tranen niet kon inhouden. ,,Ik merk wel dat ik toch wel echt gevoelens voor hem heb. En ik heb altijd met de grootste bek gezegd dat dat niet mogelijk is in zo'n korte periode, maar als je 24/7 op elkaars lip zit, dan wordt echt het tegendeel bewezen.”

Hoe de dreamdates daadwerkelijk aflopen, is in de aflevering van volgende week te zien. Er wordt echter een ding duidelijk: Yasmin en Stuwey hebben méér gedaan dan alleen gezellig gekletst. Ook Shirley en Joris lijken de grens op te zoeken. In een kort fragment is te zien hoe de twee samen in bed liggen en vervolgens hun excuses aanbieden aan Damian.