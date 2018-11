Doc en Marty 33 jaar na Back to the Future weer samen

De Back to the future-trilogie was destijds één van de succesvolste filmreeksen. In de oorspronkelijke film, uit 1985, reist Marty McFly (Michael J.Fox) terug naar het jaar 1955 met behulp van de tijdmachine van zijn vriend Dr. Emmett ‘Doc’ Brown (Christopher Lloyd), waar hij moet zorgen dat zijn ouders op elkaar vallen om zijn eigen toekomst te waarborgen. In deel II (uniek voor die tijd gelijktijdig met deel III opgenomen) reist McFly naar de toekomst van het jaar 2015, om er bij terugkeer in 1985 achter te komen dat kennis van de toekomst rampzalige gevolgen voor het heden kan hebben.