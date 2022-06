Dochter (18) Elon Musk naar rechter om achternaam te veranderen

De aanvraag voor de naamsverandering ging ook over een nieuw geboortecertificaat, met een nieuw geslacht en nieuwe voornaam. De 18-jarige Musk-telg is transgender en wil daarom voortaan als vrouw door het leven en Vivian genoemd worden. In het verzoek omschrijft ze de redenen voor haar verzoek om een nieuwe voor- en achternaam als haar genderidentiteit en ‘het feit dat ik niet langer op welke manier dan ook verbonden wil zijn met mijn biologische vader’.

Alhoewel niet duidelijk is wat er precies is misgegaan tussen Musk en zijn kind, kwam de Tesla-oprichter in 2020 onder vuur te liggen om twee tweets waarin hij aangaf achter transgender personen te staan, maar de veranderende voornaamwoorden ‘een esthetische nachtmerrie’ te vinden.



Vivian is de dochter van Musk en Justine Wilson, die in 2008 na een huwelijk van acht jaar uit elkaar gingen. Vivian wil voortaan de achternaam van haar moeder gebruiken. Musk en Wilson kregen samen zes kinderen. Hun oudste zoon Nevada overleed in 2002 toen hij tien weken oud was. In 2004 kwamen Vivian en haar tweelingbroer Griffin ter wereld, drieling Kai, Saxon, en Damian volgde twee jaar later. Musk heeft ook twee jongere kinderen met zangeres Grimes.