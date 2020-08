Dochter (22) Steve Irwin zwanger van eerste kindje: ‘Kleine dierenworstelaar op komst’

Ex on the Beach-deelneem­ster Yasmine zwaar mishandeld na feestje

9:23 Yasmine Pieraerds, bekend van haar deelnames aan Ex on the Beach en Temptation Island, is afgelopen weekend zwaar mishandeld. Dat laat de realityster weten op Instagram. Ze gaf een feestje in haar eigen huis, maar dat liep helemaal verkeerd af toen een gast niet weg wilde gaan.