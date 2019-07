Dochter Borsato heeft gouden keeltje, Victor goochelt tijdens vakantie

VIDEO Vlogger King of Random omgekomen tijdens paragliden

11:47 De 38-jarige Grant Thompson, die op YouTube filmpjes plaatste onder de naam The King of Random, is om het leven gekomen. Hij crashte tijdens het vliegen met een paraglider, zijn hobby. Het ongeluk gebeurde maandag in de Amerikaanse staat Utah, waar hij woonde. Zijn familie sloeg alarm toen hij niet thuiskwam. Zijn lichaam werd gisteren gevonden en geïdentificeerd.