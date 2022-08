Dochter Fidel Castro steunt castingkeuze James Franco na kritiek om afkomst

De film Alina of Cuba wordt gemaakt door regisseur Miguel Bardem en volgt het leven van Castro’s enige dochter Alina Fernández. Ze werd geboren uit een affaire die de oud-president van Cuba tijdens zijn eerste huwelijk had met Natalia Revuelta. Uit onvrede met het beleid van haar vader vluchtte Fernández in 1993 uit Cuba. Ze woont tegenwoordig in de Verenigde Staten. De opnames van de film beginnen half augustus in Colombia.