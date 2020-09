Dochter ‘Showmaster’ Willem Bol duikt op in Hit the Road: ‘Wonen gedwongen op vakantiepark’

Willem Bol is een bekend gezicht uit de jaren 90. Hij behaalde de tweede plek in de tv-show Showmasters en kreeg een contract bij NCRV. Voor die omroep presenteerde hij diverse programma's. Later werkte hij achter de schermen ook aan onder meer Domino Day. Tegenwoordig gaat het echter een stuk minder met de tv-maker.



,,Mijn leven was tot mijn veertiende echt sprookjesachtig", vertelt dochter Veerle aan Gordon in Hit the Road. ,,Wij woonden in Hilversum in een supermooi huis, maar toen werd mijn vader ziek. Hij heeft zich altijd laten verzekeren, maar de verzekeringsmaatschappij wilde niet uitkeren. Dus toen hebben wij noodgedwongen het huis moeten verkopen en moesten we weg.”