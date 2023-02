Dochter van krokodillenjager Steve Irwin deelt lieve foto op zijn verjaardag: ‘Mis je heel erg’

Dochter (22) Steve Irwin zwanger van eerste kindje: ‘Kleine dierenwor­ste­laar op komst’

Bindi (22), de dochter van de in 2006 overleden ‘Crocodile Hunter’ Steve Irwin, is zwanger van haar eerste kindje. Dat meldt de Australische, die als dierenfanaat al jaren in de voetsporen van haar vader treedt, op Instagram. ‘Kleine dierenworstelaar op komst in 2021’, grapt ze.