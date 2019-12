Dochters Frank Masmeijer: In onze ogen is hij geen crimineel

Masmeijer zit momenteel zijn straf uit in een gevangenis in het Belgische Beveren. Zijn twee dochters bezoeken hem geregeld, maar missen hun vader wel in hun dagelijks leven. Voor hen is Masmeijer geen crimineel. ,,Ik heb mijn vader nooit gevraagd: ‘ben je een crimineel?’ Ik wilde dat niet weten. Of hij het nou gedaan heeft of niet, hij blijft mijn vader", vertelt Charlotte, die wordt bijgestaan door haar zus Michelle.



De twee meiden zijn van mening dat de media veel onwaarheden hebben verspreid over hun vader. Zo was Masmeijer te zien met een enkelband in The Voice of Holland, tijdens de auditie van Charlotte. Dat klopt volgens zijn dochters van geen kant. ,,Dan had ‘ie daar ook niet mogen zijn. Die enkelband was er later in gemonteerd.”



Wie het videootje van de auditie bekijkt kan inderdaad zien dat de beschuldiging van Masmeijers dochters klopt. De piepende enkelband is later in beeld gemonteerd. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een grap van RTL.