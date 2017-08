'Dochtertje (11) van Angelina en Brad krijgt hormonen om jongen te worden'

Toen ze twee was, droeg Shiloh - het oudste biologische kind van Brad en Angelina - nog schattige jurkjes. Amper een jaar later wilde ze alleen nog jongenskleding aan en zou ze duidelijk hebben gemaakt voortaan liever als jongen door het leven te gaan. Haar beroemde ouders steunden die beslissing. Angelina sprak er openlijk over in interviews en de Hollywood-actrice liet Shiloh voortaan zelf kiezen hoe ze zich wilde kleden. Ook toen hun dochter eiste dat ze 'John' of 'Peter' genoemd zou worden, maakten haar ouders daar geen punt van. ,,Ze mag later zelf kiezen met welk geslacht ze zich wil identificeren'', aldus Jolie. Sinds 2009 draagt Shiloh jongenskleren in het openbaar, maar haar lichaam bleef natuurlijk vrouwelijk. Niet zo'n groot probleem voor een jong kind, maar nu de puberteit zich aandient, moet Shiloh een keuze maken. Laat ze de hormonale veranderingen doorgaan, dan wordt het later moeilijker om nog van geslacht te veranderen. Als ze snel een jongen wil worden, is het beter om nu al met haar transformatie te beginnen, zo melden Amerikaanse media.

Hormoonbehandeling

Geen gemakkelijke beslissing voor een kind van amper elf, maar Brad en Angelina steunen hun dochter in haar identiteit. Shiloh wil echt als man door het leven gaan, en dus trok het gezin na haar verjaardag (in mei) naar een specialist. Verschillende media melden dat er intussen een hormoonbehandeling is begonnen onder begeleiding van het Younique Surgery Center in Santa Monica. Of dat echt zo is, is vooralsnog onduidelijk. De kliniek is vooral gespecialiseerd in schoonheidsbehandelingen.



De beslissing van Brad en Angelina om Shiloh haar eigen weg te laten kiezen, valt niet bij iedereen in goede aarde. Naar verluidt zijn de ouders van Brad absoluut niet te spreken over de geslachtsverandering van hun kleinkind. Ze zien het transgenderproces als iets onnatuurlijks en hebben fikse ruzie met hun zoon en zijn ex-vrouw. De twee trekken op dat vlak echter dezelfde lijn, wat hen weer dichter bij elkaar zou hebben gebracht. Volgens bronnen overweegt Angelina zelfs om de scheiding af te blazen.