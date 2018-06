Dochtertje (2) Robert Doornbos heeft grote tumor met uitzaaiingen

Jada, de 2,5 jaar oude dochter van styliste Chantal Bles en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos, blijkt ernstig ziek te zijn. Volgens Bles, zo liet ze vanmorgen weten in een emotioneel bericht op Instagram, zijn bij het meisje twee maanden geleden een grote tumor plus uitzaaiingen geconstateerd.

Bles laat weten dat zij en haar echtgenoot in een rollercoaster van chemotherapieën en operaties zijn beland. De op 29 december 2015 geboren Jada Myllena wordt behandeld in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. ,,Jada is heel sterk en nog steeds zo vrolijk! Wat leren we veel van ons kleine bijzondere meisje'', aldus Bles die benadrukt dat hun dochtertje 'in de beste handen' is. ,,We vechten met een lach en een traan.''

Waar de tumor zich bevindt, laten Bles en Doornbos in het midden. Ook worden geen uitspraken gedaan over de vooruitzichten van het meisje. Het stel wordt inmiddels bedolven onder de beterschapswensen. ,,Echt verschrikkelijk, daar zijn geen woorden voor. Heel veel sterkte'', schrijft iemand.

Chantal Bles is momenteel in verwachting van haar tweede kindje (een jongetje) dat deze zomer wordt verwacht. In 2013 was ze in verwachting van een zoontje, maar die zwangerschap moest na vijftien weken worden afgebroken omdat het kindje zware lichamelijke afwijkingen had.

Begin mei maakte een woordvoerder van het stel al bekend dat Jada ziek is. Op dat moment werden echter nog geen details over de aandoening prijsgegeven. Omdat Bles de laatste tijd nog nauwelijks actief was op sociale media en daar veel reacties over kreeg , kwam ze vandaag met een korte verklaring.

Lieve allemaal, Sommige van jullie weten het maar velen ook nog niet... Lang hebben jullie geen leven gezien op mijn pagina. Dit komt omdat ons leven stilstond. Helaas zijn de geruchten waar en is ons kleine prinsesje Jada erg ziek. Ongeveer 2 maanden geleden is er een grote tumor bij haar ontdekt met uitzaaiingen. Ondertussen zijn we in een rollercoaster beland van chemo therapieën en operaties. Jada is heel sterk en nog steeds zo vrolijk! Wat leren we veel van ons kleine bijzondere meisje! We zijn in de beste handen in het @prinsesmaximacentrum en vechten samen met een traan en een lach... 💜✨💪🏼💜🦒✨💜 Een foto die is geplaatst door null (@chantalbles) op 11 Jun 2018 om 23:39 PDT

Een mooier uiteinde van 2017 kunnen wij ons niet wensen! 🙏🏼In de zomer van 2018 verwelkomen wij een broertje of zusje voor onze lieve Jada 👶🏻 #dreamsdocometrue #wondertje #family #happynewyear #pregnancyannouncement #summerbaby Een foto die is geplaatst door null (@chantalbles) op 31 Dec 2017 om 9:16 PST

Happy mama!!! 💖💙❤️🙏🏼💖💙❤️ #blessed #familytime #zoverliefd Een foto die is geplaatst door null (@chantalbles) op 21 Feb 2018 om 7:35 PST

Mijn kleine prinsesje ❤️ #weereenfeestdag #allesvoorjada #mamapapagesloopt 🤪 #beautysalon #koekjesbakken #chocoladegemaakt #speelhal #geshopt Een foto die is geplaatst door null (@chantalbles) op 25 Feb 2018 om 5:05 PST

Door jou leerde ik wat mama zijn is... zo gezegend zijn wij dat jij in ons leven terecht bent gekomen ❤️ #dankbaar #prinsesje #engeltje #qualitytime #grotezus #babyboyonboard Een foto die is geplaatst door null (@chantalbles) op 2 Mar 2018 om 0:02 PST