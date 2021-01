Dochtertje Jan Dulles stierf in zijn armen: ‘Zal haar lach nooit vergeten’

Donna, het dochtertje van Jan Dulles, overleed vorige maand door complicaties die voortkwamen uit een scheurtje in haar middenrif. De 3JS-zanger had zijn drie maanden oude meisje in zijn armen toen ze stierf. ,,Dit is een trauma dat nooit meer weggaat.’’

Het scheurtje werd na haar dood ontdekt. ,,Dat hebben wij nooit geweten en ook niet kunnen ontdekken dat ze daar pijn of last van had’’, vertelt Dulles aan Privé. ,,Ze mankeerde nooit wat, was juist heel gezond. Het was een sterke meid die altijd maar lachte. Blijkbaar is dat echt van het ene op het andere moment misgegaan.’’

De avond voor haar overlijden was Donna ‘een beetje slap’. Jan en zijn vrouw Caroline zagen geen reden voor paniek, dachten dat ze misschien gewoon moe was en belden niet de huisarts. Toen Donna de volgende dag op de bank een beetje wit werd nadat Jan haar in bad had gestopt, deed hij dat wel. Caroline was op dat moment net even niet thuis.



,,Ik heb hem mijn verhaal verteld en op het moment dat ik ophing, zag ik dat het helemaal misging met Donna’’, zegt Dulles. ,,Ze was totaal niet meer zichzelf. Ik pakte haar vast en hield haar vast. Op dat moment is ze overleden in mijn armen. Dit is een trauma dat nooit meer weggaat. Vreselijk, echt vreselijk.’’



Lach

Nu, een maand later, denkt de zanger vooral graag terug aan de lach van het meisje.



,,Ze was twee of drie dagen oud, toen ik Donna voor het eerst zag lachen’’, zegt hij. ,,Dat is uitzonderlijk, dat komt normaal gesproken pas veel later bij een baby. Zij had dat gelijk al. Dat was de enige communicatie die ik eigenlijk met haar had. Een moeder is veel closer met een baby. Maar als ik een paar uur weg was geweest en weer terugkwam, dan werd ik begroet met die lach. En die lach bezorgde mij lamme benen. Daar werd ik gewoon verlegen van, alsof ik verzuurd werd. Die lach zal ik nooit meer vergeten.’’



Jan en Caroline, die samen ook zoontje James (2) hebben, proberen het verlies langzaam een plek te geven. ,,Het is natuurlijk nog steeds een heel vreemd gevoel. Hoe moet je het noemen? Het is net of alles stilstaat na die dag dat het gebeurd is, maar de wereld draait weer verder, alleen voor ons niet. Het is een leeg, heel leeg gevoel.’’

