Dochtertje Pauline Wingelaar overlijdt na vroeggeboorte: ‘Samen hard gevochten’

‘De afgelopen twee weken hebben zich helaas ernstige complicaties rondom mijn zwangerschap voorgedaan’, schrijft Wingelaar op Instagram. ‘Met precies 20 weken braken mijn vliezen... ‘Madeliefje’ (zo noemde ik haar in mijn buik) en ik hebben samen zo hard gevochten tegen de natuur, want zolang ons meisje niet opgaf, deden wij het ook niet...’

In augustus poseerde Wingelaar nog trots met een buik op Instagram toen ze 14 weken zwanger was. Ze zei het hartverwarmend te vinden hoeveel berichten ze mocht ontvangen nadat ze onlangs bekendmaakte dat ze in verwachting is van haar derde kindje.

Kunstmatige inseminatie

Wingelaar en haar man Harmen Bisschop van Tuinen zijn al ouders van twee zonen. In 2015 kwam Reinier ter wereld en in 2017 beviel de realityster van Diederik. De derde spruit diende zich niet zomaar aan. Het stel was onder behandeling in een fertiliteitskliniek en onderging meerdere IUI-pogingen (waarbij zaadcellen worden geïnsemineerd).

Nu deelt ze het trieste nieuws over de stilgeboorte van haar dochter. ‘Dit is het lastigste bericht wat ik ooit met jullie heb moeten delen en waar ik als een berg tegenop zie, want nu is het afscheid zo definitief... Jullie begrijpen dat we even wat tijd nodig hebben om dit verlies en verdriet met elkaar een plekje te geven.’

Een trotse Wingelaar toen ze 14 weken op weg was