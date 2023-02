Docu vertelt pijlsnel het verhaal van prins Bernhard: van een sluwe tip aan de pers tot ontbijten met bier

Maarschalk Tito, de ijzeren leider van Joegoslavië, ging dood. En dus moest een stevige Nederlandse afvaardiging naar Belgrado gevlogen worden, voor de staatsbegrafenis van de communistische dictator. Het was begin mei 1980, daags na de troonswisseling van Juliana en Beatrix.

Minister-president Dries van Agt stapte in het regeringstoestel, samen met minister van Buitenlandse Zaken Chris van der Klaauw. Zoals koning Willem-Alexander tegenwoordig, zat prins Bernhard achter de stuurknuppel van het vliegtuig. Toenmalig PvdA-fractievoorzitter Joop den Uyl zou ook meevliegen met de vlucht, met vertrektijd 12.30 uur.

Volledig scherm Toenmalig koningin Juliana en prins Bernhard in het Awash National Park in Ethiopië. © ANP/Nationaal Fotopersbureau

Den Uyl was een paar jaar eerder als premier politiek verantwoordelijk geweest voor de Lockheed-affaire, waarbij bleek dat de prins-gemaal steekpenningen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer aan had genomen. Den Uyl moest het hoofd bieden aan een constitutionele crisis op paleis Soestdijk, met als slotsom dat Bernhard zijn functies voor het bedrijfsleven en de krijgsmacht neer moest leggen en het dringende advies kreeg geen militaire uniformen meer aan te trekken.

De monarchie werd gered door Den Uyl, die zich in mei 1980 een seconde te laat bij het regeringstoestel meldde. Prins Bernhard was al aan het taxiën en vloog weg - de oud-premier bleef moedeloos achter op het platform. ,,Den Uyl kon barsten’’, vertelt Dries van Agt in de driedelige Videoland-documentaire Prins Bernhard. Den Uyls opvolger meent dat hij de prins er nog op aan heeft gesproken, op dit ‘staaltje kwajongensgedrag’.

Prins Bernhard
Documentaire, Videoland



Veel te veel muziek

Daar grossierde het leven van Bernhard, prins der Nederlanden (1911-2004) in en dus ook de Videoland-documentaire. Eerst maar even technisch: de makers hanteren een duizelingwekkend hoog tempo in de montage, met veel te veel muziek eronder. Alsof je naar Het mooiste meisje van de klas kijkt, een format dat hier en daar knelt bij de serieuze thema’s uit het bijzondere leven van Bernhard. Spijtig is dan ook dat de talloze muzieknummers onder de beelden erg vaak uit een andere periode komen.

Volledig scherm Staand in een auto inspecteren koningin Juliana en prins Bernhard de troepen op de Sonsbeekweide in Arnhem. © ANP

Het geheel is daardoor niet altijd even stemmig, maar biedt de kijkers genoeg moois. De anekdote van Van Agt bijvoorbeeld, of een ander verhaal over de vliegende prins, van de oud-directeur Afrika van het Wereld Natuur Fonds bijvoorbeeld. Tijdens een vlucht over Swaziland drinkt de prins eerst de nodige borrels in de cabine en maant hij de piloot daarna plaats te maken voor hem. ,,Gelukkig was er een lange landingsbaan’’, vertelt de natuurbeschermer grinnikend.

Quote Wat de makers goed doen, is de veelzijdig­heid van Bernhard portrette­ren. Goed voor z’n personeel, tegelijker­tijd onuitstaan­baar nukkig

Een olifant schieten

Schitterende beelden van Afrika hebben de makers in hun documentaire opgenomen, omdat de prins gek was van de natuur in dat werelddeel. Tegelijkertijd is ook te zien hoe de jonge Bernhard een olifant op een savanne schiet en op het beest staat. Meerdere kenners verklaren dat de echtgenoot van koningin Juliana eerst een fervent jager was, maar later tot inkeer kwam. Hij verbleef elk jaar bij vrienden in Swaziland, die getuigen hoe hun koninklijke gast elke ochtend ontbeet met een glas Heineken.

Volledig scherm Prins Bernhard. © Brunopress

Wat de makers goed doen, is de veelzijdigheid van Bernhard portretteren. Goed voor z’n personeel, tegelijkertijd onuitstaanbaar nukkig. Een man met vele vrouwen en minimaal twee buitenechtelijke dochters, die hij - in materieel opzicht - dan wel weer goed verzorgde. Een lid van de koninklijke familie dat tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog verdraaid goed wist hoe hij een heldenrol kon pakken, maar tegelijkertijd ook in korte tijd een transport van 60 trucks naar het net bevrijde concentratiekamp Dachau wist te dirigeren, waar de ex-gevangenen bij bosjes sneuvelden aan tyfus.

Prins Bernhard koos heus wel eens voor anderen, in zulke situaties. Maar meestal opereerde hij volkomen egocentrisch, zoals blijkt uit de getuigenis van voormalig Weekend-hoofdredacteur Marc van der Linden. Als de prins in ‘zijn’ Italiaanse badplaats Porto Ercole fotografen van de roddelpers ontwaarde terwijl zijn buitenechtelijke dochters net over de vloer zouden komen, raadde de paparazzi aan ‘volgende week terug te komen’. ,,Dan komt Alexander met zijn nieuwe vriendin’’, zei hij dan, volgens Van der Linden.

Van zo’n opa moet je het hebben.

Volledig scherm © Videoland

