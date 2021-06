Documentaire over zangduo Gert en Hermien: ‘Gossip was hun opium’

Gert en Hermien: zangduo naast de Heer, maar ook met aardse zonden

1 juni Gert en Hermien waren op de scheidslijn van de jaren 60 en 70 ’s lands best verkopende artiesten. Op het toppunt van hun roem kwamen er 35.000 fans naar een concert van het duo in het Olympisch Stadion. De NTR schetst in een fascinerende documentaire de opkomst en ondergang van het Twentse artiestenechtpaar.