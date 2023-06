Documentaireserie over Warner Bros.: ‘De gebroeders Warner wisten precies wat er onder het volk leefde’

Met foto's en video Feest bij de Oranjes: prinses Alexia is 18! Dit staat haar te wachten

Ook de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is volwassen: prinses Alexia wordt vandaag 18 jaar. Ze is klaar met haar opleiding in Wales, maar onduidelijk is nog wat ze na de zomer gaat doen. Studeren in Groningen wellicht? Of toch een tussenjaar?