Doek valt definitief voor Samson en Gert in april

Nederland valt voor adembene­men­de natuurbeel­den in Seven Worlds One Planet

11:01 De BBC-serie Seven Worlds, One Planet, die sinds vorige maand wordt uitgezonden door de EO, is een kijkcijferhit. Elke woensdagavond zitten er 1 miljoen mensen aan de buis gekluisterd om de bijzondere dierenverhalen en onontdekte wildernissen op de zeven continenten te zien. De natuurserie staat elke week in de top 10 van de best bekeken programma's. Zo ook gisteren.