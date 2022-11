Dolf Jansen leidt roast van Famke Louise

met video Boek Jochem Myjer binnen op eerste plek in Bestseller 60

Het nieuwe boek in de populaire Gorgels-reeks van cabaretier Jochem Myjer is op de eerste plek binnengekomen van de Bestseller 60, de lijst met meestverkochte boeken van Nederland. De Gorgels en de laatste kans is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer in de wekelijks gepubliceerde lijst.

23 november