Domien Verschuuren gaat Top 40 presenteren

zeilavontuur Pieter Jan Hagens: Hier fantaseer­de ik echt al jaren over

7:00 In juni begon Pieter Jan Hagens (60), presentator van EenVandaag en Buitenhof, samen met zijn vrouw Renske aan een zeilreis van een jaar. De avonturiers vertrokken afgelopen weekend vanuit de Kaapverdische Eilanden richting Suriname. ,,De Atlantische Oceaan over, dat is waar je al jaren over fantaseert.’’