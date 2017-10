Dominique Strauss-Khan in Marrakech getrouwd

Dominique Strauss-Kahn, de gevallen topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is dit weekeinde in Marrakech getrouwd met zijn vriendin Myriam L'Aouffir. Dat heeft de Franse krant Le Parisien zondagavond gemeld.

De twee zijn sinds 2013 officieel een stel. Myriam L'Aouffir is in Marokko geboren. De socialist Strauss-Kahn (68) werd in 2007 directeur-generaal van het IMF in Washington. In Frankrijk was hij een rijzende politieke ster.

Aan dat alles kwam in 2011 een einde door een seksschandaal in New York. DSK, zoals de man in Frankrijk bekend staat, werd door een kamermeisje in een hotel beschuldigd van seksueel misbruik. Later werd hij verdacht van deelname aan een prostitutie-ring. Hij is niet veroordeeld.