Don Diablo brengt ode aan Avicii met nieuw nummer

Het lied Wake me when it's quiet heeft een speciale betekenis voor de 38-jarige Don Diablo. Ook hij kampt met de stress van overvolle touringschema's en de druk van buitenaf. Hij hoopt met dit nummer begrip te creëren onder alle betrokkenen in de muziekwereld. ,,Ik heb niet de angst om het podium op te gaan, maar de omstandigheden worden steeds heftiger. Als ik China ben, loop ik vaak met een masker op", legde hij gisteravond uit in RTL Late Night. ,,Niet eens om de vervuilde lucht, maar gewoon vanwege de gekte daar."



Hoewel Avicii en Don Diablo elkaar niet heel goed kenden, zegt Don Diablo zich wel met hem verbonden te hebben gevoeld. ,,We zagen elkaar wel eens op festivals, maar we waren allebei een soort outsiders", vertelde hij tegen Tan.



Hoe Don Diablo op het idee kwam om dit nummer te produceren? De Zweedse zangeres Hilda schreef de songtekst en stuurde het naar de dj. Met haar toestemming maakt hij er een volledig lied van. De song wordt wereldwijd goed ontvangen en op sociale media stromen de complimenten binnen. 'Prachtig eerbetoon, bedankt' en 'Ik ben geraakt door de boodschap, ik hoop dat Avicii nu rust heeft. R.I.P.', is een greep uit de reacties.