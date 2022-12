Donny Roelvink heeft geen chemotherapie nodig: ‘Geruststellend’

Donny Roelvink heeft de afgelopen twee weken ‘echt in een bizarre sneltrein gezeten’. Dat schrijft de 25-jarige Roelvink-telg op Instagram. ‘Maar hopelijk is hij nu weer tot stilstand gebracht’, aldus de jongste van de twee Roelvink-broers. Twee weken terug maakte hij bekend dat er teelbalkanker bij hem geconstateerd was.

Roelvink heeft gisteren de uitslag van het onderzoek gekregen. ‘Hoe gek het ook klinkt is mijn scenario het beste wat je kan hebben’, schrijft hij. Eerder kreeg Roelvink al te horen dat hij geen verdere uitzaaiingen had, maar was het nog wel de vraag of hij nabehandelingen moest krijgen. Roelvink zegt nu geen chemotherapie nodig te hebben. In plaats daarvan adviseren artsen hem om ‘waakzaam te wachten’.

Dat houdt in dat Roelvink om de zoveel tijd ‘check-ups en echo’s’ krijgt ‘om de boel goed in de gaten te houden’. ‘Volledig schoon kan ik mezelf dus nog niet noemen maar dit is natuurlijk onwijs goed en geruststellend nieuws.’

Roelvink bedankt iedereen die hem de afgelopen twee weken een hart onder de riem heeft gestoken. ‘Mede door jullie onvoorstelbare steun heb ik mezelf erdoorheen kunnen trekken en daar wil ik jullie met heel mijn hart voor bedanken.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: