Donny showt zijn sixpack en Romee en baby Mint relaxen op Ibiza

Recensie Noel Gallagher: van angry young Oasis-man naar een elder statesman in de pop

13 juni Is Noel Gallagher een nog betere songschrijver geworden sinds hij bij Oasis vertrok? Het is een vraag waarop een eenduidig antwoord lastig te formuleren is. Maar als het overzicht van de eerste tien jaar van zijn bestaan als frontman van Noel Gallagher’s High Flying Birds een ding duidelijk maakt, is het wel dat zijn reikwijdte immens is gegroeid.