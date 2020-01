Doodsbedreigingen aan adres van familie Bibian Mentel

Om wat voor boodschappen het precies gaat is niet duidelijk, maar Edwin laat weten dat het om ‘zieke teksten’ gaat. Het koppel heeft al vaker te maken gehad met haatdragende berichten, maar stelt dat de inhoud van de berichten zodanig heftig is, dat hij van plan is om aangifte te doen.



Toch realiseert de man van de voormalig snowboardkampioene dat dit ook een keerzijde van de roem is. ,,Als je met je kop boven het maaiveld uitsteekt, krijg je met gekken te maken. Dat is helaas niet anders.”



Edwin heeft de identiteit van de man in kwestie inmiddels achterhaald en heeft hem zelfs op Facebook kunnen vinden. Ook de zus van de man heeft een berichtje van Edwin gekregen. ,, Ik heb inmiddels zijn zus benaderd met de vraag of het wel helemaal goed gaat met haar broer", aldus Edwin.



Bij Bibian werd vorig jaar oktober opnieuw een tumor ontdekt. De ziekte is al meer dan tien keer teruggekeerd, maar opgeven doet het stel niet.