Doodsoorzaak van 18-jarig zusje Louis Tomlinson bekend

In maart dit jaar werd Félicité levenloos aangetroffen, de avond nadat zij drugs had ingenomen met een vriendin. Er is nog geprobeerd de tiener te redden, maar dat mocht niet baten. De Britse, die eerder werd gediagnosticeerd met ADHD, PTSD, Borderline en een eetstoornis, bleek al langer drugs te gebruiken. Hier was zij mee begonnen nadat haar moeder in 2016 was overleden aan de gevolgen van kanker.