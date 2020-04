Doorsnee familie Verduyn stuwt kijkcijfers GTST naar een miljoen

Jan Smit: De man met de hamer maakte mij lichame­lijk en mentaal helemaal kapot

9:35 Jan Smit heeft voor de eerste keer uitvoerig verteld over de burn-out die hem in november trof. De Volendammer vindt het een ‘stom woord’ en spreekt liever van ‘te veel hooi op zijn vork nemen’. ,,Ik heb gewoon veel te hard en veel te lang gewerkt’’, vertelt hij in een gesprek via Facetime met zijn Vlaamse vriend James Cooke.