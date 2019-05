Doris Day had uitstraling van de eeuwige maagd

Doris Day (1922 -2019)Ze had de uitstraling van de eeuwige maagd. Doris Day, die op 97-jarige leeftijd is overleden, schitterde in de jaren 50 en 60 in vooral preutse films , zoals de romantische komedie Pillow Talk (1959), waarin zij als carrièrevrouw viel voor de charmes van een versierder, gespeeld door Rock Hudson. De aan Aids overleden Hudson was haar dierbaarste vriend uit de filmwereld. Het onschuldige karakter van dergelijke producties leverde Day de bijnaam van The Virgin Queen op in Hollywood.

Behalve als actrice was Day, echte naam: Doris Mary Ann Kappelhoff, ook zangeres. Haar meest bekende hit is Que Sera Sera, dat tegenwoordig zelfs in voetbalstadions, zoals van Chelsea, nog wordt gezongen. Het lied is afkomstig uit Hitchcockfilm ‘The man who new too much’ (1956). Het nummer werd het lijflied van Doris Day.

Miljoenen mannen hebben Doris Day in de jaren vijftig en zestig geadoreerd en begeerd. In die zin was ze ook een sekssymbool, maar dan wel een nette versie van zwoele sterren als Marilyn Monroe en Jayne Mansfield. Doris was meer het knappe buurmeisje of de aantrekkelijke buurvrouw en het aardige aan haar was dat ze ook altijd zo gewoontjes blééf. Kapsones en sterallures waren haar totaal vreemd.

Stormachtig

Haar privéleven was wel stormachtig. Ze trouwde vier keer. Haar derde man was ook haar manager, Marty Melcher, die er met haar geld vandoor ging. In haar openhartige biografie Doris Day: Her Own Story gaf zij in 1975 opening van zaken. Melcher overleed in 1968. Haar laatste huwelijk (1976-1981) was met Barry Comden.

Doris Day was de kleindochter van Duitse immigranten. Als kind wilde ze dolgraag ballerina worden, maar een auto-ongeluk maakte daar een einde aan. Ze liep daarbij een ernstige beenbreuk op en zag zo haar prille danscarrière in duigen vallen.

Ze nam zanglessen, verliet op haar vijftiende de middelbare school en werd zangeres in een band. Toen ze eind jaren dertig op de radio zou komen, verzon de bandleider voor haar de artiestennaam Doris Day.

Populaire films van haar waren Move Over Darling (1963), Do Not Disturb (1965) en Where were you when the lights went out? (1968). In 1968 kreeg Doris ook een eigen tv-programma: The Doris Day Show (1968) waarin ze vijf jaar lang in diverse humoristische soapseries acteerde en zong. De titelsong van de show was Que Sera Sera.

In de jaren 70 trok ze zich terug in haar huis in het Californische Carmel. Incidenteel kwam ze nog wel eens op tv, vooral als het ging om haar acties ter bevordering van het welzijn van huisdieren, waaraan ze zich gaandeweg overgaf. Haar laatste echtgenoot, een restauranteigenaar, klaagde bij de scheiding in 1981 dat Doris meer belangstelling had voor dieren dan voor hem. Day stierf aan een longontsteking.