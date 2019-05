Dotan: Afgelopen jaar is veruit het moeilijkste jaar uit mijn leven geweest

Het is voor Dotan een ontzettend moeilijk jaar geweest, zo schrijft hij op Twitter. Vorig jaar mei onthulde de Volkskrant na langdurig onderzoek dat de zanger ruim 140 nepaccounts had ingeschakeld om zijn reputatie een boost te geven. In eerste instantie ontkende Dotan de beschuldiging, maar niet veel later kwam hij met een video waarin hij bevestigde ‘kanalen en profielen op sociale media’ te hebben gebruikt om zijn carrière te promoten. Vandaag laat Dotan weer van zich horen, enkele uren nadat bekend werd dat hij woensdag met een nieuw nummer komt. De 32-jarige zanger stelt ‘nog nooit zoveel te zijn gegroeid op persoonlijk vlak’ en betuigt spijt aan alle mensen die op een teken van leven van Dotan zaten te wachten. ‘Sorry dat ik in al die tijd niks van me heb laten horen, maar ik heb regelmatig alle berichten gelezen en wil iedereen daarvoor bedanken.’

Trots

Dotan is een paar maanden geleden de studio ingedoken en heeft daar alles van zich af geschreven. Dat heeft geresulteerd in het nummer dat woensdag uitkomt. ‘Het is een liedje dat ik schreef in een tijd waarin ik niets voelde en niet meer wist hoe het was om iets te voelen... maar er wel alles aan wilde doen om daar weer te komen.’ Volgens Dotan is het nummer anders dan zijn fans van hem gewend zijn. ‘Maar ik ben er heel erg trots op en ben super benieuwd wat jullie ervan vinden.’



De zanger is in elk geval blij om weer terug te zijn. 'Ik kan niet wachten om het podium op te kruipen met veel nieuwe muziek. Liefde, Dotan.’