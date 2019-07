Dotan gaat na Europa op tournee in Noord-Amerika

‘Ik kan niet geloven dat ik dit schrijf, maar ik ga mijn eerste VS headline tour doen in november’, schrijft de Nederlandse artiest in het Engels, waarmee hij meteen zijn Engelstalige publiek aanspreekt. Hij begint op 3 november in de Canadese stad Toronto en gaat daarna door naar de Verenigde Staten. Daar geeft hij onder meer in New York, Boston en Los Angeles een optreden. ‘Ik loop over van enthousiasme om nieuwe muziek voor jullie te spelen’, aldus Dotan, over de in totaal acht optredens die hij gaat doen.



De zanger is bezig met een comeback na het 'trollendebacle'. In Europa treedt hij op in onder meer Berlijn, Hamburg en Londen. Zijn show op 23 september in Paradiso in Amsterdam is al uitverkocht.



Dotan kwam ruim een jaar geleden in opspraak omdat hij fake fan-accounts gebruikte om zichzelf op te hemelen. Bovendien verzon de zanger verhalen over zijn populariteit.